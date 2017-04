Barca B a facut istorie! Urmasii lui Messi, Suarez si Neymar si-au facut adversarii sa planga cu un scor ULUITOR! VIDEO

Barcelona B a stabilit recordul de goluri marcat intr-un meci din Segunda B!

La Masia produce in continuare super jucatori! Echipa a doua a Barcei a castigat cu 12-0 meciul Eldense, echipa care va retrograda in urma acestui rezultat. In minutul 30 era deja 7-0, iar la pauza, catalanii conduceau cu 8-0! Atacantii Danii Romera si Jesus Alfaro au demonstrat ca li se pot alatura in scurt timp lui Messi, Suarez si Neymar, ambii reusind cate un hattrick. Si antrenorul Gerard Lopez poate aspira la un loc pe banca primei echipe. Luis Enrique si Pep Guardiola au trecut si ei pe la Barca B inainte sa scrie istorie cu echipa mare.

La finalul partidei, jucatorii de la Eldense au inceput sa planga. Mai au nevoie de un miracol pentru salvarea de la retrogradare. Ei au nevoie sa castige urmatoarele 6 partide, iar adversarele directe sa le piarda pe toate!