Barca a gasit inlocuitor pentru Mascherano! LUPTA la baioneta cu Chelsea pentru un transfer urias

Barcelona i-a gasit inlocuitor lui Mascherano.

Mascherano va pleca de la Barcelona la finalul sezonului, iar catalanii au gasit un jucator de acelasi profil. Potrivit Mundo Deportivo, Barcelona vrea sa-l aduca pe Kalidou Koulibaly de la Napoli.

De fundasul senegalez al italienilor s-a interesat in vara trecuta si Chelsea. Antonio Conte a incercat sa-l transfere, dar oferta englezilor de 40 de milioane de euro nu a fost de ajuns.

Scouterii Barcelonei au fost prezenti in Italia saptamana trecuta pentru a-l urmari pe Koulibaly in meciul dintre Napoli si Roma si este de asteptat ca in perioada de transferuri din vara viitoare sa faca o oferta.