Lovitura pentru Barca! In urmarirea Realului, catalanii l-au pierdut pe Iniesta: mijlocasul s-a accidentat iar

FC Barcelona nu va putea conta pe aportul lui Andres Iniesta in meciul din deplasare cu Eibar, programat duminica, in etapa a 19-a din La Liga.

Iniesta, 32 ani, s-a accidentat in meciul de joi cu Real Sociedad (1-0), in prima mansa a sferturilor de finala ale Cupei Spaniei, si a fost inlocuit la pauza cu Andre Gomes. Din cauza accidentarilor, Iniesta a disputat doar 6 jocuri in campionat in acest sezon.

Pentru meciul cu Eibar nu va face deplasarea nici mijlocasul brazilian Rafinha, in timp ce argentinianul Javier Mascherano este suspendat.

Barcelona lui Luis Enrique ocupa locul 3 in clasament, la doua puncte de liderul Real Madrid, care are insa un meci mai putin disputat.