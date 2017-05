Balotelli vrea sa se bata cu Messi si Ronaldo! E in negocieri avansate cu un club din Spania. Destinatie surpriza

Mario Balotelli e aproape de un transfer in La Liga, la Las Palmas!

Mario Balotelli a avut un sezon bun cu Nice, dar contractul sau se va incheia in vara.

Potrivit presei din Franta, Balotelli se afla deja in negocieri avansate cu Las Palmas, care i-a propus un contract pe un sezon cu optiune de prelungire pe un nou sezon.

In alegerea lui Balotelli ar fi contat relatia de prietenie cu Kevin-Prince Boateng, cu care a fost coleg la Milan.

Balotelli e gata sa ia din nou o decizie ciudata, dupa ce a facut cel mai bun sezon din cariera in Franta. La Nice, italianul a marcat 17 goluri in 27 de partide, primul sezon in care marcheaza mai mult de 15 goluri!