Autogol INCREDIBIL pentru Real in Cupa! Madridul a ajuns la un record SENZATIONAL in Spania

Real a ajuns la 40 de meciuri consecutive fara infrangere dupa 3-3 la Sevilla in Cupa Spaniei.

Madridul lui Zidane a tremurat serios in returul optimilor de finala din Cupa, dar a revenit pe final si a salvat rezultatul de egalitate. Sergio Ramos, din penalty in minutul 83, si Benzema, in minutul 3 din prelungiri, au inscris pentru Real in ultimele 10 minute.

Real merge mai departe cu scorul general de 6-3.

Danilo si-a dat un autogol incredibil, in prima repriza. Fundasul brazilian a trimis cu capul, imparabil pentru Casilla, din cativa metri.