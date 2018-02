Dau 200 de milioane pe viitorul BALON DE AUR! Anunt bomba la Madrid: care e primul jucator pe care il vrea Real in vara

Don Balon scrie ca Madridul l-a pus pe Kevin De Bruyne in topul prioritatilor. Starul belgian nu e deloc ieftin, dupa un sezon senzational cu City. Ca sa-l aduca, Real e gata sa plateasca nu mai putin de 200 de milioane de euro, anunta sursa citata!

De Bruyne, 26 de ani, va participa in vara la Cupa Mondiala alaturi de nationala Belgiei. Turneul final i-ar putea creste si mai mult cota. De Bruyne e considerat cel mai in forma jucator al lui Manchester City de la startul sezonului. Mijlocasul a fost transferat in 2015 de la Wolfsburg pentru 75 de milioane de euro.



Real Madrid's top transfer target this summer is Kevin De Bruyne. The Spanish giants are willing to offer as much as £177m for the Manchester City midfielder. (Source: Don Balon) pic.twitter.com/Ty1vyU7aAH