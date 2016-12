Atunci cand lucrurile merg din rau in...dezastruos. Ce veste a primit Nasri, dupa scandalul cu fosta iubita

Samir Nasri a avut parte de un mega scandal de Craciun. Fosta sa iubita, Anara Atanes, i-a spart contul de Twitter si l-a acuzat pe acesta ca l-a inselat cu angajata unei clinici.

Dupa ce s-a chinuit sa isi recupereze contul si sa stearga multitudinea de postari ale Anarei, care nu s-a abtinut din a-i adresa cuvinte jignitoare, Nasri a mai primit o veste proasta.

Fostul international francez este suspectat de dopaj, Agentia Anti Doping din Spania pornind o investigatie in cazul acestuia.

El Pais noteaza ca tratamentul urmat de Nasri la clinica din Statele Unite, unde ar fi cunoscut-o si pe presupusa amanta, ar putea fi contrar regulamentelor antidoping.

Clinica Drip Doctors, din Los Angeles, administreaza tratamente intravenoase si cu hormoni pentru intinerire ori cu rol cosmetic.

Drip Doctors nu se afla pe lista clinicilor avizate de WADA, motiv pentru care anchetatorii vor trebui sa determine ce fel de tratament a urmat jucatorul.

Nasri a jucat 10 meciuri in La Liga si 3 in UEFA Champions League pentru Sevilla, in acest sezon.

Intr-o postare pe Twitter, administratorii clinicii au notat: "I-am administrat lui Samir Nasri un tratament numit Immuynity IV Drip pentru al mentine hidratat si cu un tonus bun pe perioada sezonului sau aglomerat la FC Sevilla".

We provided @SamNasri19 a concierge Immunity IV Drip to keep him hydrated & in top health during his busy soccer season with @SevillaFC ???????? pic.twitter.com/bfDNeM5vQu