Atunci cand fundasii chiar iti castiga titluri! Pe ce loc ar fi Real Madrid fara golurile lui Sergio Ramos

Real Madrid a revenit pe primul loc in Spania dupa ce a batut-o cu 2-1, aseara, pe Betis Sevilla. Formatia madrilena a acumulat 62 de puncte, cu doua mai multe decat marea rivala Barcelona.

Avand avantajul ca are un meci mai putin decat Barcelona, Real Madrid continua sa faca pasi catre titlul de campioana, insa mai are batalii grele de dat.

Locul 1 ocupat de Real in acest moment li se datoreaza lui Ronaldo, Bale, Morata si Benzema, dar in egala masura si lui Sergio Ramos, fundasul-golgheter al echipei.

Jurnalistii cotidianului MARCA au facut o statistica in ceea ce il priveste pe Ramos, notand ca fundasul i-a adus echipei blanco 11 din cele 62 de puncte obtinute pana acum.

Ramos, cu cele 7 goluri ale sale, a castigat 11 puncte pentru formatia sa, ultimele 3 dupa ce a marcat in poarta lui Betis.

Astfel, fara golurile lui Ramos, Real Madrid s-ar afla doar pe locul 4 in La Liga, sub Barcelona, Sevilla si Atletico Madrid.

In plus, Ramos a fost cel care a egalat-o in minutele de prelungire pe Barcelona in meciul tur, meciul terminandu-se 1-1.

Sergio Ramos are 7 goluri in La Liga, unul in Cupa Spaniei, unul in Supercupa Europei si unul in Champions League.