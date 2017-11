Atletico Madrid are cel mai bun start de campionat din istoria clubului! Au batut un record din sezonul in care castigau eventul

Daca in campionat merge excelent, Atletico are sanse mici sa se mai califice in optimile Ligii Campionilor.

Atletico Madrid a invins in deplasare cu 5-0 pe Levante intr-un meci din etapa a 13-a a campionatului Spaniei.

Potrivit site-ului oficial al clubului, este cel mai bun start de campionat din istoria clubului. “Elevii lui Diego Simeone au depasit performanta echipei care a reusit dubla campionat-Cupa in sezonul 95/96 – 12 meciuri”. Golurile au fost marcate de Rober ‘5 (autogol), Gameiro ’29, ’59 si Griezmann ’65, ’68.

"Suntem in progres. In ultimele 3-4 jocuri am vazut imbunatatiri in ceea ce priveste intensitatea noastra, presiunea si ocaziile. Atacantii au fost la nivelul lor cel mai bun, mai ales Griezmann si Gameiro, dar si munca lui Correa a fost foarte buna, la fel si Fernando Torres.



Echipa noastra este calma si spiritul a fost refacut, nu stim de ce dar ne entuziasmeaza si ne da energie pozitiva pentru a continua sa progresam. Grupul nu vrea sa stagneze, continua sa lupte, imi place asta" a spus Diego Simeone dupa partida.

In Liga Campionilor situatia lui Atletico este mult mai complicata - echipa lui Simeone trebuie sa castige in ultima etapa in deplasare la Londra in fata lui Chelsea iar cei de la AS Roma sa nu o invinga pe Qarabag.

Partidele Deportivo La Coruna – Athletic Bilbao, Real Sociedad – Las Palmas, Villarreal – FC Sevilla si Valencia – FC Barcelona sunt programate duminica, iar meciul Espanol – Getafe se va disputa luni.

Atletico Madrid ocupa locul trei in clasamentul campionatului spaniol, cu 27 de puncte (sapte victorii, sase remize). Lider este FC Barcelona, cu 34 de puncte (12 jocuri – 11 victorii,o remiza), iar pe pozitia a doua se afla Valencia, cu 30 de puncte (12 jocuri – noua victorii, trei remize).