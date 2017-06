ATACUL lui Pique, dupa victoria Realului din Champions League! Declaratia anului in Spania

Gerard Pique e in razboi permanent cu rivalii de la Madrid!

"Pique, cabron, saluta campionii", a fost scandarea preferata a madrilenilor la sarbatoarea din Piata Cibeles, atat dupa cucerirea titlului cat si dupa victoria de sambata din Champions League. E momentul Realului, o recunoaste Pique, cel care mentioneaza ca totusi madrilenii nu se pot compara cu ce a reusit Barca in ultimii ani.

"Cand faci un efort ca sa castigi Cupa poti spune ca Madridul are un ciclu important. Dar nu se poate compara ce am castigat noi in ultimii ani cu ce a castigat Madridul in ultimele sezoane. Noi i-am impins pe ei sa forteze castigarea Cupei de fiecare data", a spus Pique din cantonamentul nationalei.

"I-am trimis invitatie lui Pique la finala Champions League, dar nu cred ca vine", a spus Sergio Ramos inainte de meciul cu Juventus.