Atac fara precedent al lui Neymar la adresa sefului Barcelonei. Cum l-a jignit brazilianul pe Bartomeu

Neymar a tradat-o pe Barcelona si a acceptat milioanele seicilor de la PSG. Acesta a rupt relatiile cu sefii gruparii catalane inca dinaintea oficializarii mutarii.

Neymar nu are de gand sa se impace cu sefii Barcelonei. Ba chiar din contra, acesta nu rateaza niciun moment de a-i ironiza. Asa s-a intamplat si intr-o postare pe o retea de socializare.

Neymar l-a jignit pe Josep Maria Bartomeu, presedintele Barcelonei, intr-un comentariu atasat unei postari.

"Acest presedinte este o gluma", a scris Neymar, ca raspuns la o declaratie a lui Bartomeu, care a spus: "A fost o greseala sa avem incredere in Neymar si in tatal lui".



Pe de alta parte, Bartomeu a spus ca Barcelona este mai puternica dupa despartirea de Neymar.



"Echipa e mai buna. Mai buna pe plancul drept si la mijloc. Putem juca pe contraatac, iar cu Paulinho am castigat multa forta. In fata avem jucatori ca Deulofeu si Dembele", a spus presedintele Barcelonei.