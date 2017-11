Asensio a reusit TORPILA ANULUI! Reusita fabuloasa in meciul revenirii pentru Real Madrid. VIDEO

Real Madrid a batut-o pe Las Palmas cu 3-0, dar echipa lui Zidane ramane la 8 puncte in spatele liderului Barcelona.

Casemiro, Asensio si Isco au marcat pentru Real Madrid pe Bernabeu in fata celor de la Las Palmas, insa reusita lui Asensio a fost una remarcabila. El a trimis o bomba cu un sut fara preluare de la 20 de metri, reusita cu care si-a depus candidatura la golul anului in Spania.

Another look at Marco Asensio's belter ???????? #halamadrid pic.twitter.com/cAolH9insm