Asa tata, asa fiu! Baiatul de 8 ani al lui Marcelo face deja senzatie la Real Madrid si ii seamana leit: VIDEO

Enzo Vieira, fiul lui Marcelo, ii calca pe urme tatalui sau. La 8 ani, acesta evolueaza pentru o grupa de juniori a lui Real Madrid si se descurca foarte bine.

Enzo ii seamana lei tatalui sau, dar evolueaza in avanposturi. El este atacant si a marcat un hat trick in ultimul meci.

Recent, Marcelo si-a prelungit contractul cu Real Madrid pana in 2022, astfel ca Enzo ar putea ramane si el la club cel putin pana la varsta de 13 ani.

Marcelo's son, Enzo, scored a hat-trick for Real Madrid's U-9 Team. Looking like another star in the making! pic.twitter.com/Hu0pIusJgP