"Asa se intampla cand joci fara portar!" Pantilimon, FACUT PRAF de spanioli dupa meciul cu Atletico

Costel Pantilimon este criticat in termeni duri in presa spaniola dupa esecul cu Atletico Madrid.

Portarul roman a fost titular la Deportivo si a primit singurul gol al meciului in minutul 90+1 din lovitura libera. Pantilimon este acuzat ca nu a schitat niciun gest la un sut care putea fi parat cu usurinta.

"Deportivo a facut cea mai buna prima repriza din acest an in meicul cu Atletico. Portarul roman a oferit din nou motive de indoiala. Cruzime infinita, asa se poate cataloga infrangerea lui Deportivo. Nu pot da vina pe anumite circumstante nefavorabile sau pe noroc. Asa se intampla cand joci fara portar. A aruncat peste bord o excelenta reprezentatie de fotbal defensiv cand putea pur si simplu sa faca doi pasi si sa dea cu pumnul in minge. Atletico nu merita victoria", scriu cei de la laopinioncoruna.es.

In urma acestui rezultat, Deportivo este pe locul 16 in La Liga, cu 11 puncte dupa 11 etape. Atletico a urcat pe locul 3, cu 23 de puncte.

sursa foto: Twitter Watford FC