Asa arata DEZASTRUL pentru Barca! Este prima data din 2004 cand se intampla asa ceva! Criza prin care trece

Dominatia Barcelonei din ultimii 15 ani din La Liga este ilustrata de contraperformanta actualei echipe.

FC Barcelona are un start de 2017 nefast - invinsa de Bilbao in Cupa, Barca a fost salvata de Messi in partida de Villarreal, incheiata cu scorul de 1-1. In urma acestui rezultat, Barcelona a ajuns pe locul 3 in La Liga, fiind depasita de Sevilla in timp ce Real Madrid se poate distanta la 8 puncte, avand un meci mai putin.

Criza de la Barcelona din acest sezon este nemaintalnita in ultimii 13 ani - ultima data cand Barca se afla pe locul 3 in clasament dupa 17 etape a fost in sezonul 2003/2004! Acest lucru arata si dominatia Barcei in aceasta perioada, dar si criza actuala.

Frank Rijkaard era antrenorul Barcelonei in acel sezon iar Barcelona avea doar 24 de puncte dupa 17 meciuri, suferind 5 infrangeri iar golaverajul era 23-22! Barca sta acum mult mai bine, desi locul in clasament este acelasi - 35 de puncte, 2 infrangeri si golaveraj 42-17. Barcelona a incheiat acel sezon pe locul 2, la 5 puncte in spatele Valenciei.

Barca s-a mai aflat pe locul 3 in sezonul 2013/2014 cu Tata Martino - atunci, Barca a ocupat aceasta pozitie in rundele 28, 29 si 33, terminand sezonul pe locul 2, la 3 puncte in spatele lui Atletico Madrid.