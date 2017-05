Aroganta SUPREMA: o SUPER VEDETA refuza Real pentru ca nu vrea sa joace langa Ronaldo! Anunt incredibil

Ousmane Dembele i-a anutnat ca n-are de gand sa joace pe Bernabeu. Motivul? "Nu-si doreste sa fie in aceeasi echipa cu Ronaldo". Informatia a fost publicata de spaniolii de la Don Balon, iar fanii Barcelonei sunt siguri ca pustiul francez transmite de fapt semnale catre Catalunia. La 19 ani, Dembele e unul dintre cei mai promitatori pusti din fotbalul mondial. Mijlocasul de la Dortmund a avut un impact instant in Bundesliga si e vazut printre cei care vor domina fotbalul mondial dupa retragerea lui Messi si Cristiano Ronaldo.

Dembele e al doilea cel mai bun pasator din Champions League in acest sezon, cu 6 assisturi, doua mai putine decat Neymar. Jucatorul a fost adus vara trecuta la Dortmund in schimbul a numai 15 milioane de euro, de la Rennes.



