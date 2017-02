Aroganta suprema! Ce a aparut pe tabela de pe Bernabeu inaintea meciului cu Napoli. Fanii Barcei sunt furiosi

Inaintea partidei cu Napoli din Champions League, pe tabela de pe Bernabeu a rulat rezumatul partidei dintre PSG si Barcelona, castigata de francezi cu 4-0. Cei 70.000 de spectatori au aplaudat la fiecare reusita a lui PSG in poarta marii rivale. Si Real a avut un start ezitant cu Napoli. Insignie a deschis scorul cu un sut superb, insa oamenii lui Zidane au revenit si s-au impus cu 3-1.

