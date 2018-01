Ar fi afacerea ANULUI: Ronaldo, la schimb cu Neymar! PLANUL MONSTRUOS gandit de Perez: detaliile unei mutari pentru istoria fotbalului

Cristiano Ronaldo isi doreste sa plece de la Real Madrid. Deja nu mai este un secret pentru nimeni.

Ronaldo si-ar dori sa se intoarca la Manchester United, insa Florentino Perez are alte planuri. Presedintele Realului nu se va opune unei plecari a starului portughez, dar are doua planuri de atac. Unul dintre ele ar fi ca Manchester United sa achite o suma uriasa in schimbul lui Ronaldo, astfel incat Real sa il poata transfera pe Neymar. Potrivit AS, Real Madrid il va lasa pe Ronaldo sa plece doar in momentul in care contractul cu Neymar va fi semnat.

Cel de-al plan al lui Perez este o discutie cu asser Al Khelaifi, presedintele PSG-ului. Potrivit presei spaniole, Perez ar vrea sa-l includa pe Ronaldo in transferul lui Neymar ca "moneda de schimb". Astfel, ar diminua din pretul cerut de PSG pentru cel mai scump jucator al planetei.

PSG a platit in vara trecuta 222 de milioane de euro Barcelonei pentru a-l aduce pe Neymar. E cea mai mare suma de transfer din istoria fotbalului. Neymar nu este fericit in Franta si si-ar dori, la randul sau, sa revina in fotbalul spaniol, Real Madrid fiind o optiune.