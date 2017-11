Anuntul pe care fanii Barcelonei NU voiau sa-l auda! Ce se intampla cu cel mai scump jucator din istoria clubului

Ousmane Dembele a jucat doar 122 de minute in tricoul Barcelonei pana acum.

Transferat in vara trecuta de la Borussia Dortmund pentru 105 milioane de euro, suma record in istoria celor de la FC Barcelona, Ousmane Dembele nu a avut ocazia sa le arate fanilor ce poate. A suferit o accidentare grava in cel de-al doilea meci de campionat jucat pentru Barca si lipseste de atunci.

Jucatorul francez a reinceput antrenamentele usoare ceea ce le-a dat sperante fanilor ca poate reveni la marele derby cu Real Madrid ce va avea loc pe 23 decembrie. Antrenorul Barcei, Ernesto Valverde, le da insa o veste proasta.

"Nu vreau sa spun ca este imposibil, dar pare foarte dificil pentru el (Dembele) sa fie prezent la El Clasico. Accidentarea a fost una serioasa, dureaza o perioada (refacerea) si daca va mai trebui sa asteptam o saptamana, o vom face. Nu vrem sa ne asumam riscuri si trebuie sa fim siguri. El este bine acum dar trebuie sa fim precauti" a spus Ernesto Valverde.