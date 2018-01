Anuntul facut de AS: Pantilimon, ca si plecat de la Deportivo! Unde va ajunge romanul din vara

Pantilimon are sanse minime de a mai continua la Deportivo.

Portarul roman a prins doar sase meciuri pentru Deportivo in acest sezon si nu a reusit sa se impuna ca titular. AS noteaza ca Deportivo va incerca sa se intareasca in compartimentul defensiv in aceasta iarna.

"Un fundas dreapta si un portar este prioritatea lui Deportivo acum. Asta nu inseamna ca nu pot veni intariri si in alte compartimente", scriu jurnalistii spanioli.

Pantilimon a fost imprumutat de Watford la Deportivo la inceputul acestui sezon pentru un an. Cel mai probabil, din vara romanul se va intoarce la gruparea engleza cu care mai are contract pana in 2019.