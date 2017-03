Anunt de ULTIMA ORA inainte de meciul decisiv cu Napoli! Ce se intampla cu Cristiano Ronaldo

Starul Realului a ratat partida de sambata cu Eibar din cauza unei accidentari.

Castigatorul Balonului de Aur si al trofeului FIFA Best, Cristiano Ronaldo, s-a refacut si va putea sa joace in returul optimilor Ligii Campionilor de la Napoli, marti de la 21.45 in direct la ProTV.

Absent la partida cu Eibar, Ronaldo s-a recuperat si a putut sa se antreneze normal astazi alaturi de jucatorii care nu au evoluat in partida de sambata. Alaturi de Ronaldo au fost Carvajal, Marcelo, Kroos, Isco, Kovacic, Bale, Morata si Mariano. Ronaldo a incheiat antrenamentul si are toate sansele sa fie titular marti.

Real Madrid a invins in tur cu 3-1 pe Napoli insa are motive sa tremure - in precedentele 8 cazuri in care a castigat primul meci pe teren propriu la acest scor, a reusit in doar 4 din cazuri sa se califice mai departe.