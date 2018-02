Anunt de ULTIMA ORA in Spania: gestul care tradeaza transferul MILENIULUI! Perez vrea sa-l aduca pe Neymar la Real: cat va costa

Real Madrid vrea sa dea un restart total din sezonul urmator.

Madrilenii au fost eliminati din Cupa Spaniei, in campionat sunt la 19 puncte in spatele Barcelonei, iar in optimile UEFA Champions League se vor intalni cu PSG, un adversar care isi propune castigarea trofeului in acest sezon.

Florentino Perez vrea sa schimbe echipa din temelii in vara si si-a facut deja lista de achizitii: Eden Hazard, Harry Kane si David De Gea se afla in vizorul Realului. Cea mai importanta tinta este insa Neymar.

Florentino Perez vrea sa doboare orice record in materie de transferuri si sa-l aduca pe brazilian dupa ce acesta a lasat de inteles ca si-ar dori sa revina in campionatul spaniol, nemultumit de conditiile din Franta. Potrivit jurnalistilor spanioli de la Sport, dincolo de suma de transfer, care se va ridica cel mai probabil la 400 de milioane de euro, Perez a pregatit si o echipa de investigatie. Conform sursei citate, presedintele Realului a inceput sa se intereseze de viata extrasportiva a lui Neymar pentru a se convinge ca acesta s-ar potrivi la Real Madrid din toate punctele de vedere. Si tatal lui Neymar, care este si impresarul acestuia, a intrat sub lupa lui Perez.