Anunt BOMBA la Madrid. Se face transferul de 100 de milioane de euro! Cine pleaca din Galaxie

Real Madrid il pierde pe unul dintre cei mai importanti jucatori adusi in ultimii 5 ani pe Bernabeu!

Diario Gol scrie ca Gareth Bale si-a dat acordul pentru a pleca la Manchester United. Mutarea a fost discutata de starul galez chiar cu Jose Mourinho. Portughezul i-a explicat planurile sale si i-a promis un rol central intr-o echipa care vrea sa castige tot sezonul viitor. Florentino Perez e de acord cu mutarea. In schimbul lui Bale, Real cere 90 de milioane de euro, cu 4 sub cat i-a platit lui Tottenham in 2013 ca sa-l ia.

Gareth Bale a fost chinuit de accidentari in cele 5 sezoane pe care le-a petrecut la Real Madrid. Superstarul din nationala Tarii Galilor abia a revenit pe teren la Mondialul Cluburilor si a marcat golul decisiv in victoria cu Al Jazira din semifinale. Bale s-a confruntat cu probleme la adductori si gamba in ultima luna.