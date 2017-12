Antrenorul Valenciei, implicat intr-un accident de masina in Ajunul Craciunului! Ce a patit Marcelino

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Marcelino Garcia Toral, antrenorul Valenciei, a suferit un accident pe autostrada catre Logrono, din cauza unui mistret care traversa soseaua, relateaza EFE.

Marcelino, care se indrepta spre casa din Gijon pentru a sarbatori Craciunul, era insotit in masina de sotia sa si de mama sa, in varsta de 81 ani. Daca cei doi soti au suferit rani usoare, femeia in varsta a avut nevoie de internarea in spital. In urma impactului, mistretul a fost omorat.

Valencia a pierdut sambata meciul de acasa cu Villarreal (0-1) si a ramas pe locul 3 in La Liga cu 34 puncte, in urma echipelor Barcelona (45) si Atletico Madrid (36).