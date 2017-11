Panica la Barcelona! Isi poate pierde noua vedeta dupa modelul Neymar! Au inceput deja discutiile pentru un transfer BOMBA

Dupa ce a fost nevoita in vara sa renunte la Neymar, Barcelona are emotii cu un alt jucator esential!

Samuel Umtiti, unul dintre cei mai in forma jucatori ai echipei in acest sezon, e dorit de Mourinho la Manchester United! Portughezul are de gand sa aplice aceeasi strategie cu cea folosita de PSG pentru a-l aduce pe Neymar. Umtiti are o clauza de reziliere de numai 55 de milioane de euro, pret care il face accesibil in orice moment pentru United! Mourinho e constient ca Umtiti e cea mai buna varianta de pe piata in acest moment la pretul dat. Celalalt mare vis al lui Jose, Varane, ar costa in acest moment cel putin dublu.

Marca scrie ca Barcelona a inceput deja discutiile cu Umtiti pentru extinderea contractului. Francezul castiga 3 milioane de euro, un salariu mic pentru statutul pe care si l-a castigat in primul 11 dupa evolutiile din ultimele luni. Barcelona vrea si sa-i ajusteze clauza de reziliere.

Umtiti, 23 de ani, a costat-o pe Barcelona 25 de milioane de euro in 2016, cand a fost adus de la Lyon.