Andone, mai bun decat Cristiano Ronaldo! Romanul l-a depasit pe castigatorul Balonului de Aur: performanta reusita in meciul cu Valencia

Andone l-a depasit pe Ronaldo! Are 5 goluri in Spania, cu unul mai mult ca Balonul de Aur.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Golul lui Andone n-a ajutat-o pe Deportivo, care a pierdut cu Valencia.

Andone a marcat in 3 meciuri la rand pentru Deportivo! Cu Valencia a inscris cand mai erau doar 3 minute pana la final.Echipa lui Andone a fost aproape sa egaleze in prelungiri. Un coleg al romanului a ratat ocazia meciului!



Pantilimon a fost pe banca, dar poate reveni in primul 11 de la urmatorul meci. Portarul lui Deportivo s-a facut de ras la primul gol al Valenciei.