Andone e sigur: "Va fi un jucator important la Depor!" Imprumutul romanului care ii poate salva pe galicieni

Florin Andone este sigur ca Pantilimon va deveni unul dintre cei mai buni jucatori de la Deportivo.

Costel Pantilimon, imprumutat de la Watford in acest sezon, a aparat pana acum in patru meciuri pentru Deportivo si a primit sapte goluri. Patru dintre ele au fost primite in meciul nebun cu Espanyol.

"Va fi un pilon important pentru Depor. Este foarte concentrat, este un portar mare care se va acomoda treptat la Deportivo. E normal ca la inceput adaptarea sa nu fie usoara", a declarat Andone despre colegul sau de la echipa nationala.

Dupa sapte etape, Deportivo este pe locul 15 in La Liga, cu 7 puncte. Andone este sigur ca situatia se va imbunatati.

"Singurul lucru la care ne gandim este sa-l ajutam pe Ppepe Mel si intreg staff-ul. Daca ii ajutam pe ei, ne ajutam si pe noi. Am avut cateva jocuri in care am aratat bine, trebuie sa devenim mai puternici in meciurile din deplasare si sa urcam incet in clasament pentru a sta mai linistiti", a declarat Andone, conform as.com.