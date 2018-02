Andone, cel mai bun jucator al lui Deportivo in ianuarie! Romanul este golgheterul echipei in acest sezon

Florin Andone a fost ales jucatorul lunii ianuarie la Deportivo.

Fanii lui Deportivo l-au desemnat pe atacantul roman drept cel mai bun jucator al lunii trecute dupa ce Andone a marcat trei goluri in cele patru meciuri disputate luna trecuta.



Andone este, de altfel, golgheterul echipei in acest sezon, cu 6 goluri in 19 meciuri. Internationalul roman a fost si sezonul trecut cel mai bun marcator al lui Deportivo, cu 12 goluri in 37 de meciuri.