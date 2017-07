Adevarul din spatele imaginii postate de Pique! Cum a reactionat Neymar cand a vazut mesajul colegului sau

Pique i-a facut fericiti pe fanii Barcei cand a postat o imagine cu Neymar pe Twitter si mesajul: "Ramane!".

Ademenit cu cifre ametitoare de catre PSG, Neymar face spectacol cu Barcelona in SUA.

Intre timp, tatal sau negociaza la Paris cel mai mare transfer din istorie, 220 de milioane de euro pe care cei de la PSG sunt dispusi sa le achite pentru a activa clauza lui Neymar de la Barca.

In tot acest iures, Pique a postat pe Twitter o poza cu Neymar si mesajul: "Ramane!", fara a oferi alte explicatii.

Fanii credeau ca Pique are informatii direct de la jucator, insa in realitate era doar incercarea fundasului de a-l convinge pe brazilian sa ramana. Potrivit ESPN, jucatorii Barcei incearca sa-l convinga pe Neymar ca locul lui este pe Camp Nou, in ciuda ofertei astronomice de la PSG.

Apropiatii lui Neymar au fost insa deranjati de gestul lui Pique si nu au inteles de ce jucatorul a ales sa publice acel mesaj, avand in vedere ca situatia lui Neymar este departe de a fi clarificata. La fel a reactionat si jucatorul. Mai mult, potrivit aceleiasi surse, apropiatii lui Neymar sunt convinsi ca jucatorul in varsta de 25 de ani va semna pana la urma cu PSG deoarece nu poate sa refuze oferta facuta de seici.

"Farsa" lui Pique i-a derutat chiar si pe unii jucatori ai Barcei. "Nu stiu de ce a postat acel mesaj, sper ca nu a fost o gluma. Eu sper sa fie adevarat si Neymar sa ramana la Barcelona", a spus Jordi Alba.