"Acordul este TOTAL!" Anunt de ULTIMA ORA despre viitorul lui Messi

Manchester City vrea sa-i achite clauza de reziliere a lui Messi de 300 de milioane de euro!

Lumea fotbalului a intrat in era sutelor de milioane, iar recordul stabilit de Neymar poate fi intrecut, insa doar de Messi. Presa din Spania a anuntat ieri ca Manchester City vrea sa-i achite clauza de 300 de milioane de euro a lui Messi, insa informatia a fost negata de oficialii clubului englez.

Messi si Barcelona s-au inteles in privinta unui nou contract pentru Messi, insa acesta nu a semnat, desi a trecut mai bine de o luna de la acel moment.

Messi a fost titular cu Betis in prima etapa si nu pare ca are de gand sa plece de pe Camp NOu. La finalul partidei castigate cu 2-0, secretarul general al Barcei a anuntat ca nu isi face griji, pentru ca cele doua parti au batut palma in privinta noului contract.

"Acordul cu Messi este total. Asteptam doar momentul potrivit pentru semnatura", a declarat Robert Fernandez.