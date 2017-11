"Aceasta este prioritatea Barcelonei!" Transfer surpriza facut de catalani! Pe cine vor sa plateasca 30 de milioane de euro

Barca vrea sa profite de faptul ca jucatorul nu are o clauza de reziliere considerata mare.

Liderul din La Liga, FC Barcelona, a pus ochii pe fundasul francez al lui Sevilla, Clement Lenglet! Jucatorul de 22 de ani a fost adus in ianuarie de Sevilla de la Nancy si a devenit titular incontestabil, evolutiile lui impresionandu-i pe cei de la Barcelona.

Sport de Catalonia scrie ca Barca este gata sa plateasca la iarna clauza jucatorului de 30 de milioane de euro, transferul lui Lenglet fiind prioritar pentru catalani. Barca a incercat si in vara sa-si intareasca centrul apararii prin aducerea lui Inigo Martinez insa mutarea nu s-a mai facut.

Lenglet are 1.86cm si 81 de kilograme si joaca fundas central stang, desi este jucator de picior drept. Astfel, el ar intra in competitiei cu conationalul sau, Samuel Umtiti. Barca doreste sa-si intareasca apararea mai ales in conditiile in care Mascherano le-a transmis celor din conducerea clubului ca doreste sa plece.