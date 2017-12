Abia acum s-a aflat: MOTIVUL REAL pentru care Neymar a plecat la PSG! Pique, dezvaluri din vestiarul Barcelonei

Neymar a surprins in vara prin transferul sau de la Barcelona la PSG. Seicii au platit 222 de milioane de euro pentru starul brazilian care a devenit astfel cel mai scump din transfer din istoria fotbalului.

De la momentul transferului si pana acum s-au spus multe si multi au incercat sa afle motivele care au stat in spatele deciziei care a socat lumea fotbalului. Gerard Pique a facut lumina in acest caz si a dezvaluit motivul real care a stat in spatele transferului lui Neymar.

"E foarte dificil sa mai gasim jucatori care stau toata cariera la un singur club. Jucatorii au nevoie de motivatie suplimentara, au nevoie sa lupte pentru lucruri noi. Stiu ca Neymar isi dorea foarte multe Balonul de Aur. Pentru asta cred ca a plecat la Paris. Acolo va fi starul echipei. Daca face o treaba buna in Liga Campionilor si in campionatul Frantei are toate sansele de a castiga Balonul de Aur", a declarat Pique pentru Telegraph.