A venit momentul RAZBUNARII pentru Barca dupa transferul lui Neymar la PSG! Lovitura anuntata astazi de L'Equipe! Ce jucator le iau francezilor

PSG a primit o lovitura de la unul dintre cei mai apreciati jucatori de la academia clubului. Yacine ADli, cel caruia ii expira contractul la finalul sezonului, nu isi doreste sa isi prelungeasca intelegerea cu vicecampioana Frantei.

Jucatorul care urmeaza sa implineasca 18 ani in vara anului viitor a primit deja o propunere de la Manchester City insa, conform L'Equipe, Barcelona este in pole-position pentru aducerea mijlocasului ofensiv.

Noul director al academiei de la PSG, Luis Fernandez, a incercat din rasputeri sa-l convinga sa ramana, insa francezul este hotarat iar Barcelona nu va trebui sa plateasca decat 300.000 de euro pentru el pentru drepturile de formare a jucatorului.

