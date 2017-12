"A vazut moartea cu ochii!" Accident DRAMATIC de Craciun din cauza unui porc mistret! Masina s-a facut PRAF! FOTO

Antrenorul Valenciei, Marcelino, s-a rasturnat cu masina dupa ce a lovit un porc mistret aparut pe sosea.

Marcelino a avut parte de un Craciun nefericit. Aflat pe locul 3 in La Liga cu Valencia, antrenorul conducea spre orasul sau natal, Gijon, cand un porc mistret i-a iesit in cale. Animalul a fost lovit, iar BMW-ul condus de Marcelino s-a rasturnat. In masina se mai afla si mama antrenorului, care se afla in afara oricarui pericol, in ciuda unor rani destul de serioase.

"S-au speriat rau, au vazut moartea cu ochii. Dar acum sunt in afara pericolului, se odhinesc acasa, in Gijon", a spus fiul lui Marcelino, Sergio Garcia.

Mama lui Marcelino are 81 de ani si si-a fracturat cateva coaste.

Antrenorul e asteptat vineri la reluarea antrenamentelor Valenciei.