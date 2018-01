A revenit inlocuitorul lui Neymar! Barcelona se poate baza din nou pe omul de 105 milioane de euro  

Dembele a revenit la Barcelona.

Jucatorul adus in vara de la Borussia s-a accidentat la scurt dupa debutul sau pe Camp Nou si a fost indisponibil pentru trei luni. Dembele a revenit pe teren pentru Barcelona in partida de Cupa cu Celta Vigo, fiind introdus in minutul 72 in locul lui Jose.



Cu echipa formata mai mult din rezerve, Barcelona este la egalitate cu Celta Vigo in meciul din optimele Cupei Spaniei. Jose a deschis scorul pentru Barcelona in minutul 15, Sisto a egalat pentru gazde in minutul 31.



105 milioane de euro a platit Barcelona pentru Dembele in vara anului trecut.