'Transfer' de milioane in nationala Spaniei! Unul dintre golgeterii Europei ar putea juca langa Morata si David Silva

Spania este interesata sa-l naturalizeze pe unul dintre golgeterii Europei din acest sezon!

Potrivit Marca, Mariano Diaz a declarat ca si-ar dori sa imbrace tricoul nationalei Spaniei in viitorul apropiat. Atacantul in varsta de 24 de ani a marcat 13 goluri in 19 meciuri pentru Lyon in acest sezon si le-a vorbit jurnalistilor spanioli despre aceasta oportunitate.

"Ce poate fi mai bine de atat? A imbraca tricoul unei nationale este un vis pentru mine. Totusi, nu ma pot gandi la Cupa Mondiala." , a spus Diaz pentru Marca.



Julen Lopetegui si-a manifestat interesul pentru Mariano Diaz "Am primit o scrisoare de la el. Voi lupta si intr-o zi voi primi un telefon! Nu mai vreau sa reprezint nationala Republicii Domicane!", a spus Diaz.

Totusi, situatia lui Diaz este complicata. Acesta a bifat un meci amical pentru Republica Dominicana. Mariano Diaz (24 ani) s-a nascut la Barcelona si are cetatenie spaniola. Acesta a trecut pe la Real Madrid, iar in aceasta vara a fost transferat la Lyon pe suma de 5 milioane de euro.

In cazul in care va avea succes cu 'operatiunea Diaz', Spania ar ajunge la al 3-lea jucator important naturalizat pentru echipa nationala in ultimii ani, dupa Diego Costa si Marcos Senna.