A fost dat afara cand era pe patul de spital, dar s-a facut bine! Veste uriasa pentru Eduardo Berizzo, fostul antrenor al Sevillei

Berizzo a oferit momentul sezonului in Champions League.

Argentinianul Eduardo Berizzo s-a facut bine in urma operatiei de cancer de prostata si nu mai are nevoie de tratament in continuare. EL isi cauta de munca acum, dupa ce a fost dat afara de Sevilla intr-un mod absolut incredibil.

Berizzo i-a anuntat pe elevii sai ca sufera de cancer la pauza partidei cu Liverpool din grupele Champions League, cand Sevilla era condusa cu 3-0. Vestea i-a motivat incredibil pe jucatori, care au reusit o egalare dramatica in prelungirile partidei.

Sevilla n-a mai avut rezultate bune in campionat apoi, iar Berizzo a fost dat afara cand se afla pe patul de spital. In locul sau a fost adus italianul Montella, care nu a reusit performante mai bune. Echipa e pe locul 6 in acest moment, la 6 puncte de ultimul loc de Champions League, ocupat de Real Madrid in acest moment.