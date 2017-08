'75 de milioane? Nu, MULTUMIM!' Raspunsul incredibil dat de Real Madrid la oferta primita azi

Juventus vrea sa faca afaceri cu adversara din finala Champions League!

Allegri le-a transmis sefilor sai sa i-l aduca pe croatul Kovacic. Juve a facut oferta de 75 de milioane de euro, insa Real nici n-a vrut sa auda, anunta AS. Desi Kovacic a fost rar titular si a strans mai putine meciuri decat si-ar fi dorit pe Bernabeu, Zidane are in continuare mare incredere in mijlocasul central. Jucatorul de 23 de ani e asteptat sa straluceasca in acest campionat, alaturi de alti pusti fantastici ca Ceballos sau Asensio.