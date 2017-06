19 trofee si peste 1.3 miliarde de euro cheltuite pe jucatori! Florentino Perez va ramane presedintele lui Real Madrid inca 4 ani

Real Madrid a anuntat oficial: nimeni nu a candidat impotriva lui Florentino Perez la presedintia clubului Real Madrid.

Florentino Perez ramane cel putin pana in 2021 in fruntea lui Real Madrid! Pentru a 3-a oara consecutiv, Perez a castigat un nou mandat fara sa aiba vreun contracandidat.

Florentino Perez a devenit prima data presedinte al clubului in 2000, revenind in 2009 dupa o pauza de 3 ani. In cele 2 mandate ale lui, Real Madrid a castigat nu mai putin de 19 trofee!

Hoy, a las 19h30, tendrá lugar el acto de proclamación de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid C. F.https://t.co/ZTkgfzTN6k pic.twitter.com/oJVGXxId0E — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 19, 2017

Real Madrid a devenit si unul dintre cele mai bogate cluburi din lume cu Florentino Perez, permitandu-si sa cheltuiasca o suma uriasa pentru jucatorii adusi: peste 1.3 miliarde de euro!