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ACUM Real Madrid 1-0 Granada! Ronaldo e titular! 14:30 Man United - Reading in Cupa Angliei! AICI ai programul complet
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FOTBAL DE 5 STELE
7 ianuarie 2017 13:31

ACUM Real Madrid 1-0 Granada! Ronaldo e titular! 14:30 Man United - Reading in Cupa Angliei! AICI ai programul complet

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13:33 07 Jan

Imagini revoltatoare in Spitalul din Roman. Un batran bolnav, ignorat desi se ruga incontinuu de medici. Reactia spitalului

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elevi in clasa

Ministrul Educatiei, Pavel Nastase, a declarat ca a luat decizia ca persoanele care nu au promovat concursul de directori, dar au ocupat anterior functiile respective, sa poata fi numite, temporar, in aceste posturi, pana la organizarea unui nou concurs.

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