ACUM Real Madrid 1-0 Granada! Ronaldo e titular! 14:30 Man United - Reading in Cupa Angliei! AICI ai programul complet

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12' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de @isco_alarcon!@realmadrid 1-0 @GranadaCdeF#HalaMadrid pic.twitter.com/AqwFrwN2sv— Real Madrid C. F. (@realmadrid) January 7, 2017
???????????? #RMLiga— Real Madrid C. F. (@realmadrid) January 7, 2017
¡El calentamiento ya está en marcha!#HalaMadrid pic.twitter.com/V0OYptbDML
?????????? ¡Mira la llegada de los jugadores al estadio Santiago Bernabéu!#RMLiga #HalaMadrid pic.twitter.com/Vm8vljJ0KJ— Real Madrid C. F. (@realmadrid) January 7, 2017
?????????? #RMLiga— Real Madrid C. F. (@realmadrid) January 7, 2017
¡Todo listo en el vestuario para la llegada de los jugadores!#HalaMadrid pic.twitter.com/rM4tYA56VR
??????? #RMLiga— Real Madrid C. F. (@realmadrid) January 7, 2017
Once inicial frente al @GranadaCdeF.#HalaMadrid pic.twitter.com/thvh20wC33