120 de milioane de euro pentru inlocuitorul lui Xavi la Barcelona. Erorile in lant facute de catalani

De mai bine de doi ani, catalanii se chinuie sa gaseasca un inlocuitor perfect pentru Xavi. Cum a mers pana acum acest plan?

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21 februarie, 21:45 Manchester City - AS Monaco! Joi, 23 februarie, 22:00 Genk - Astra, in direct la PRO TV! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Jurnalistii spanioli de la Sport scriu in editia de astazi despre incercarile de 120 de milioane de euro ale Barcelonei de a gasi un nou Xavi in ultimii doi ani si jumatate, de cand fostul mare jucator de pe Camp Nou a ales sa plece in Qatar.

5 mijlocasi a transferat Barcelona in aceasta perioada, renuntand intre timp si la Fabregas si Thiago, iar postul ramane in continuare acoperit de jucatori care ofera un randament sub cel aratat de Xavi in perioada sa la Barca.

Ultima tentativa a lui Luis Enrique a fost transferul lui Arda Turan de la Atletico Madrid, jucator care a costat 34 de milioane de euro. Acesta nu a reusit sa confirme la nivelul asteptat la Barca.

Andre Gomes si Denis Suarez au fost alte incercari ale Barcei, nici ei nereusind sa imrepsioneze. Alte nume? Rakitic a fost adus pe acest post, Rafinha a fost incercat aici, dar catalanii inca mai cauta.