WOW! Cum arata iubita lui Alex Ionita! A inceput sa PLANGA in tribuna la debutul de la nationala! VIDEO

Alex Ionita II s-a declarat sufocat de emotie dupa debutul la nationala.

Ionita a impresionat in acest sezon la Astra, cand a devenit om de baza al fostei campioane. Jocul bun i-a adus si convocarea la nationala, iar Contra l-a bagat pe teren in minutul 80, in locul lui Budescu.

"Am vrut sa fac cateva driblinguri, dar m-am sufocat de emotie", a spus fostul rapidist.

Emotionata in tribuna a fost iubita lui, care a inceput sa planga in momentul in care Alex a patruns pe teren.

Ionita si-a pastrat tricoul cu care a debutat la nationala. Le-a cerut autografe colegilor sai pe el.

#sun #mysummer #perfect A post shared by CORINA CROITORESCU (@corinacroitorescu) on Aug 21, 2017 at 5:19am PDT

#summer #sun #swim #perfect #time A post shared by CORINA CROITORESCU (@corinacroitorescu) on Jul 18, 2017 at 6:26am PDT

#baywatch #fun #red #summer A post shared by CORINA CROITORESCU (@corinacroitorescu) on Jul 15, 2017 at 10:33am PDT

#tan #summer #perfect #time A post shared by CORINA CROITORESCU (@corinacroitorescu) on Jul 15, 2017 at 12:47am PDT

#night #chill #pool A post shared by CORINA CROITORESCU (@corinacroitorescu) on Sep 24, 2016 at 2:20pm PDT

#⚽️ #fotball #passion #10❤️ A post shared by CORINA CROITORESCU (@corinacroitorescu) on Jul 13, 2017 at 11:31am PDT