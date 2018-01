VIDEO: Kira Hagi, asa cum n-ai mai vazut-o! Mesajul transmis in limba aromana

Fata lui Hagi are 22 de ani si locuieste in Statele Unite.

Kira Hagi a participat la o campanie de promovare a valorilor culturale aromane, cu un mesaj video care s-a raspandit pe Facebook.





"Se spune ca o comunitate care nu are habar de istoria ei este ca un copil care nu stie cine ii sunt parintii. Vorbim armaneste ca sa nu uitam cine suntem si cine o sa fim. Intr-adevar si armaneste ti se potriveste.", spune Kira in mesajul de mai sus.

Fata lui Hagi are 22 de ani si a plecat imediat dupa terminarea liceului in Statele Unite, unde a urmat cursurile facultatii de actorie din Los Angeles. Toamna trecuta, Kira s-a angajat la o companie media din Florida.

La campania comunitatii aromane a participat recent si Simona Halep.





"Prima oara am vorbit armaneste. Prima oara am simtit armaneste. Cu timpul am ajuns prima in ceea ce fac. Si tu poti sa fi ca mine. Dar si armaneste ti se potriveste".