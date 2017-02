VIDEO FUNNY: Cum invata baiatul de un an al lui Messi limba engleza! "Gata, vine in Premier League" :)

Baiatul mai mic al lui Leo Messi invata deja limba engleza, chiar daca nu a implinit doi ani.

Un filmulet postat pe Instagram de starul Barcelonei, in care Mateo ia primele lectii de engleza, a devenit viral pe retelele de socializare.

Clipul i-a facut pe englezi sa viseze frumos. "Gata, e un semn ca Messi vine in Premier League", au comentat multi pe Twitter.

Leo Messi just posted this Matteo video on Instagram learning English. Cute ???? pic.twitter.com/LnD2tOZhyP