Transformarea spectaculoasa a acestei tinere: "Am renuntat la sot si la 76 de kilograme!" E incredibil cum poate sa arate acum: dieta pe care a urmat-o timp de doi ani

Leanne Champ, o tanara din Marea Britanie, a decis sa faca o schimbare radicala in viata sa.



Champ s-a casatorit la varsta de 21 de ani, moment in care avea 152 de kilograme. Tanara a ajuns insa intr-un moment al vietii in care a decis ca e nevoie de o schimbare radicala.

Champ a declarat pentru The Sun ca era o persoana obsedata de munca de birou si de mancarea fast-food. A inceput prin a renunta la stilul de viata nesanatos si a inceput sa mearga la sala. La sase luni dupa ce a inceput aceasta "dieta", Champ a renuntat si la barbatul cu care se casatorise.



"Aveam o dieta extrem de nesanatoasa. Munceam foarte mult si mancam de la fastfood in fiecare zi. Exercitii fizice nu faceam aproape deloc. La 24 de ani aveam 127 de kilograme. Atunci am observat ca se poate. Am lasat in spate stilul de viata nesanatos, mariajul nefericit si am decis sa ma concentrez pe dorinta arzatoare de schimbare. Am inceput sa merg la sala, dar am descoperit apoi ca imi place foarte mult sa inot", a declarat Champ pentru presa engleza.