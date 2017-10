Tort cu 6 etaje la nunta lui Mutu! Imagini de la petrecerea anului in fotbal

Mutu a avut un tort cu 6 etaje la nunta ca sa ajunga pentru cei 300 de invitati. Mutu a avut grija ca nimeni sa nu-i fure mireasa.

Botezat chiar in ziua nuntii lui Mutu, Tiago a fost cel mai mic invitat la petrecere. Mutu l-a adus pe fiul sau la palatul din centrul Bucurestiului, unde au incaput peste 300 de invitati, in frunte cu nasii Contra si Stancioiu.



Mutu poate pleca linistit in luna de miere. Are la dispozitie o luna pana la primul amical al nationalei. Pe langa tortul cu 6 etaje, Mutu le-a oferit invitatilor mancaruri exotice, dar si sarmale.