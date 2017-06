Surpriza uriasa din partea PES! Usain Bolt, jucator profesionist de fotbal! VIDEO

Usain Bolt isi face debutul de fotbalist profesionist in jocurile electronice.

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Inainte sa se retraga din atletism si sa se apuce serios de fotbal, Usain Bolt a fost inscris ca jucator profesionist in Pro Evolution Soccer, unul dintre cele mai populare jocuri electrice din lume.

"Sunt fericit sa va anunt ca imi fac debutul de fotbalist profesionist in PES 2018. Sper sa va bucurati de viteza si tehnica mea", si-a anuntat Bolt fanii de pe retelele de socializare.

Bolt a concurat zilele trecute la ultima cursa din cariera in Jamaica, iar in august se va retrage definitiv. El a anuntat deja ca vrea sa se apuce de fotbal, desi are 30 de ani.

Presedintele lui Dortmund a anuntat deja ca Bolt e liber sa se antreneze cu echipa, insa Bolt are sanse mari sa debuteze tocmai in liga a doua din Franta.