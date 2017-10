Suedezul "Zlatan" a castigat europeanul de bowling de la Bucuresti

Doi colegi suedezi de camera s-au batut pentru titlul european de bowling de la Bucuresti. L-a castigat cel poreclit "Zlatan"

Finalistii de la Bucuresti au terminat la egalitate si a fost nevoie de prelungiri. Campionul Suediei a castigat. A plecat cu trofeul, dar s-a indragostit de Romania.

Prietenul sau din copilarie a jucat accidentat. A dat cu pumnul in ce a prins dupa o lovitura proasta si era sa isi rupa degetele.

"Am innebunit putin cand am avut o lovitura proasta, l-as fi batut sigur in alte conditii", a spus Kevin Karlsson.