Si-a imortalizat bucuria pe spate! Cum arata tatuajul pe care si l-a facut un jucator de la Man City! FOTO

Leroy Sane si-a tatuat spatele sa sarbatoreasca golul importriva lui Monaco.



Fotbalistul german a ales un design inedit: si-a tatuat celebrarea golului pe spate, alaturi de stadionul Etihad.

Sane a ales acest tatuaj pentru a sarbatori golul marcat importriva francezilor de la AS Monaco din Champions League. In acel meci, jucatorul i-a ajutat pe englezi sa castige in partida disputata acasa. Pana la urma, Monaco a fost echipa care s-a calificat mai departe in sferturile competitiei.