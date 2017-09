Si-a fracturat coloana in Afganistan iar acum s-a apucat de tir cu arcul! Ce a reusit acest soldat

Si sportivii cu dizabilitati pot face tir cu arcul. Au venit cu echipamente de mii de euro la concursul de la Bucuresti.

Un soldat care si-a fracturat coloana in Afganistan a trecut la tir cu arcul dupa ce a ajuns in scaunul cu rotile.



"Echipamentul care il am eu a costat undeva la peste 3 mii de euro" spune Ionut Claudiu Butoi.



Pentru multi concurenti, tirul cu arcul n-a fost prima optiune.

"Am facut atletism, baschet in scaun rulant, inot, tenis de camp si acu' 4 ani am descoperit tiru cu arcul" spune Filip Gheorgi.